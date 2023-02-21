По сельди Берингова моря вышел новый приказ

Минсельхоз предусмотрел на этот год особые ограничения по промыслу сельди в Западно-Беринговоморской зоне. Мера вводится для района к западу от 179° в.д.

Дополнительная мера регулирования промысла сельди на текущий год предусмотрена приказом Минсельхоза от 1 февраля 2023 г. № 59. Документ вступит в силу с 3 марта, сообщает корреспондент Fishnews.

Формулировка ограничения следующая: запретить до конца года в Западно-Беринговоморской зоне западнее 179 градуса восточной долготы промышленное рыболовство тихоокеанской сельди всеми орудиями и способами лова, при котором независимо от процентного соотношения сельди к другим видам водных биоресурсов обеспечиваются систематические (полученные в течение календарного года в результате выполнения подряд двух операций по добыче) высшие уловы сельди.

Решение объяснили необходимостью сохранения олюторской сельди.

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