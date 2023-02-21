Новости
Свежевыловленный минтай на камчатском заводе

Охотоморская путина вновь в плюсе

С начала года в Охотском море добыто 373,9 тыс. тонн минтая. Общий допустимый улов рыбаки выбрали на 37,1%.

К 20 февраля вылов минтая в Охотском море на 19,6 тыс. тонн опережал показатель за тот же период прошлого года. Освоение ОДУ также интенсивнее, чем в 2022 г., — 37,1% в эту путину против 32,8% в прошлую.

По данным судовых суточных донесений и руководства координационной группы, на минувшей неделе на промысле насчитывалось от 68 до 85 добывающих судов, в том числе 48-61 крупнотоннажное и 13-33 среднетоннажных.

Активный промысел минтая продолжался на западнокамчатском шельфе. Максимальная концентрация судов отмечалась к северу от 54° с.ш., сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на оперативную информацию специалистов Тихоокеанского филиала ВНИРО.

С первых дней недели промысловый флот активно начал смещаться к северной периферии района лова (к северу от 57° с.ш.). На юге в Камчатско-Курильской подзоне отмечалось ухудшение промысловой обстановки. К концу недели в Северо-Охотоморской подзоне также наблюдалось ухудшение.

В Западно-Камчатской подзоне на отчетную дату выловлено 185,7 тыс. тонн минтая (57,5% ОДУ). Годом ранее показатели были ниже — 87 тыс. тонн (25,3% ОДУ).

В Камчатско-Курильской подзоне в течение недели обстановка была слабая. Нарастающий вылов в этом промысловом районе — 87,7 тыс. тонн (34,9% от общего допустимого улова по подзоне), годом ранее — 201,2 тыс. тонн (75,2% ОДУ).

Суммарно по «камчатским» подзонам рыбаки взяли 273,4 тыс. тонн, или 47,6% от совокупного допустимого улова. На 20 февраля 2022 г. было добыто 288,2 тыс. тонн (47,1% ОДУ).

В Северо-Охотоморской подзоне промысел шел преимущественно на восточной периферии центрального сектора промрайона. Нарастающий вылов по подзоне составил 88,6 тыс. тонн (27,4% ОДУ). В прошлом году результат был меньше — 65,2 тыс. тонн (18,9% ОДУ).

В Восточно-Сахалинской подзоне лов не вели, так как акватория западнее 145° в.д. покрыта плотными льдами, объяснили специалисты. Нарастающий вылов на отчетную дату составил 11,8 тыс. тонн (10,8% от ОДУ). В прошлом году за тот же период было поймано 0,8 тыс. тонн (0,6% ОДУ).

В предстоящий период благоприятная промысловая обстановка сохранится на акватории Западно-Камчатской подзоны, прогнозируют ученые.

Мониторинг добычи минтая и сельди в Охотском море на судах Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) осуществляли 12 наблюдателей ТИНРО и три наблюдателя КамчатНИРО.

Промысел сельди в Северо-Охотоморской подзоне продолжался в центральном секторе промрайона. В добыче было задействовано 1-4 крупнотоннажника с результативностью 193 тонны за судосутки.

Среднесуточный прирост вылова за отчетную неделю составил 0,5 тыс. тонн, как и годом ранее. Всего на 20 февраля добыто 61,9 тыс. тонн (21,3% ОДУ). Годом ранее вылов составлял 56,5 тыс. тонн (18,2% ОДУ).

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: ОДУ
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ФАР

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Мы нацелены на то, чтобы в развитие отрасли шли инвестиции

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Людмила ТАЛАБАЕВА

Труд рыбака заслуживает глубокого уважения

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ESG

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Наши форум и выставка — для отрасли

Все материалы

Интервью

Руководитель департамента рыбного хозяйства Магаданской области Андрей ТАБОЛИН

Руководитель департамента рыбного хозяйства Магаданской области

Андрей ТАБОЛИН

«Региональные квоты» поддержало большинство субъектов

Руководитель Хабаровского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Денис КОЦЮК. Фото Марии Кабушкиной

Руководитель Хабаровского филиала ВНИРО

Денис КОЦЮК

Стараемся предложить промышленности новые объекты для промысла

Спикер Законодательной думы Хабаровского края Ирина ЗИКУНОВА. Фото Урала Гареева

Председатель Законодательной думы Хабаровского края

Ирина ЗИКУНОВА

Важно беречь предпринимательский ресурс в регионах

Генеральный директор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group (ESG) Иван ФЕТИСОВ

Генеральный директор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group

Иван ФЕТИСОВ

Seafood Expo Eurasia: новый формат глобальных отраслевых выставок

Все интервью

Личное мнение

Специалист по качеству и безопасности продукции Рыбного союза Ирина ПУЛЬЧЕВА

Специалист по качеству и безопасности продукции Рыбного союза

Ирина ПУЛЬЧЕВА

Мерить надо не глазурь, а чистую массу продукта

Председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин БАЛАШОВ

Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна

Валентин БАЛАШОВ

В ближайшее десятилетие ничего хорошего отрасль не ждет

Все материалы

Крупным планом

Тема распределения участков для добычи анадромных видов рыб в нынешнем году стала одной из самых важных

Большая «лососевая реформа»

Траулер на Дальнем Востоке

Решения дальнего действия

Моторную практику десятиклассники прошли на озере Кильдин

Рыбаков Севера готовят смолоду

Выпуск молоди сига в Куршский залив. Фото пресс-службы Главрыбвода

Масштабные инвестпроекты отдают дань природе

События

На выставке и форуме побывало более 12 тыс. гостей из 82 регионов России и 70 стран мира

Юбилейный Питер: как работали рыбопромышленный форум и выставка

На воду спустили первый краболов «Антея» из восьми, заложенных на НСРЗ. Фото пресс-службы компании

Добытчики краба выполняют стратегические задачи

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2023 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.