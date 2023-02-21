Охотоморская путина вновь в плюсе

С начала года в Охотском море добыто 373,9 тыс. тонн минтая. Общий допустимый улов рыбаки выбрали на 37,1%.

К 20 февраля вылов минтая в Охотском море на 19,6 тыс. тонн опережал показатель за тот же период прошлого года. Освоение ОДУ также интенсивнее, чем в 2022 г., — 37,1% в эту путину против 32,8% в прошлую.

По данным судовых суточных донесений и руководства координационной группы, на минувшей неделе на промысле насчитывалось от 68 до 85 добывающих судов, в том числе 48-61 крупнотоннажное и 13-33 среднетоннажных.

Активный промысел минтая продолжался на западнокамчатском шельфе. Максимальная концентрация судов отмечалась к северу от 54° с.ш., сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на оперативную информацию специалистов Тихоокеанского филиала ВНИРО.

С первых дней недели промысловый флот активно начал смещаться к северной периферии района лова (к северу от 57° с.ш.). На юге в Камчатско-Курильской подзоне отмечалось ухудшение промысловой обстановки. К концу недели в Северо-Охотоморской подзоне также наблюдалось ухудшение.

В Западно-Камчатской подзоне на отчетную дату выловлено 185,7 тыс. тонн минтая (57,5% ОДУ). Годом ранее показатели были ниже — 87 тыс. тонн (25,3% ОДУ).

В Камчатско-Курильской подзоне в течение недели обстановка была слабая. Нарастающий вылов в этом промысловом районе — 87,7 тыс. тонн (34,9% от общего допустимого улова по подзоне), годом ранее — 201,2 тыс. тонн (75,2% ОДУ).

Суммарно по «камчатским» подзонам рыбаки взяли 273,4 тыс. тонн, или 47,6% от совокупного допустимого улова. На 20 февраля 2022 г. было добыто 288,2 тыс. тонн (47,1% ОДУ).

В Северо-Охотоморской подзоне промысел шел преимущественно на восточной периферии центрального сектора промрайона. Нарастающий вылов по подзоне составил 88,6 тыс. тонн (27,4% ОДУ). В прошлом году результат был меньше — 65,2 тыс. тонн (18,9% ОДУ).

В Восточно-Сахалинской подзоне лов не вели, так как акватория западнее 145° в.д. покрыта плотными льдами, объяснили специалисты. Нарастающий вылов на отчетную дату составил 11,8 тыс. тонн (10,8% от ОДУ). В прошлом году за тот же период было поймано 0,8 тыс. тонн (0,6% ОДУ).

В предстоящий период благоприятная промысловая обстановка сохранится на акватории Западно-Камчатской подзоны, прогнозируют ученые.

Мониторинг добычи минтая и сельди в Охотском море на судах Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) осуществляли 12 наблюдателей ТИНРО и три наблюдателя КамчатНИРО.

Промысел сельди в Северо-Охотоморской подзоне продолжался в центральном секторе промрайона. В добыче было задействовано 1-4 крупнотоннажника с результативностью 193 тонны за судосутки.

Среднесуточный прирост вылова за отчетную неделю составил 0,5 тыс. тонн, как и годом ранее. Всего на 20 февраля добыто 61,9 тыс. тонн (21,3% ОДУ). Годом ранее вылов составлял 56,5 тыс. тонн (18,2% ОДУ).

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