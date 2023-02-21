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На открытии и осмотре российской экспозиции присутствовали заместитель министра экономики ОАЭ Абдалла Ахмед АЛЬ-САЛЕХ, заместитель министра сельского хозяйства РФ Сергей ЛЕВИН и руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ФАР

Российская рыба смотрит на Ближний Восток

Глава Росрыболовства Илья Шестаков обсудил с рыбопромышленниками вопросы выхода на новые рынки. Ведомство отмечает значимость стран Персидского залива и возможности региона для продвижения рыбного экспорта РФ.

Встреча прошла на полях крупнейшей выставки пищевой промышленности Gulfood в Дубае.В экспозиции представлены более 5 тыс. компаний из 120 стран, выставка привлекла свыше 97 тыс. посетителей из 185 государств, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Руководитель ведомства Илья Шестаков принял участие в открытии национального стенда.

На Gulfood присутствует ряд крупных российских рыбопромышленных организаций: холдинг «Норебо», группы компаний «Русский краб», «Дефа», «Агама», «Антей», РК «За Родину» и другие. При этом «Русский краб» и компания «Санта-Мария» участвуют со своими стендами.

Илья Шестаков обсудил с рыбопромышленниками меры поддержки экспортеров, создание совместных проектов в области аквакультуры, организационные и регуляторные вопросы поставок, в том числе ускорение оформления сертификатов на любые виды рыбной продукции РФ по запросу поставщика.

«Пока у рыбного сегмента в странах Ближнего Востока результаты не такие значительные, как в целом для отечественного сельского хозяйства. В развитии поставок рыбной продукции в страны Персидского залива мы видим важнейшую задачу по их диверсификации, так как в связи с санкционными ограничениями возникли проблемы с экспортом определенного направления продукции. Арабские страны являются большим хабом для дальнейшего экспорта. Думаю, что благодаря этой выставке за четыре года мы сможем в разы нарастить рыбный экспорт. Рынок ОАЭ — перспективный и премиальный, он может стать драйвером для экспорта крабовой и другой рыбной продукции», — обратил внимание глава Росрыболовства.

По информации ведомства, для России в большей степени стоит вопрос диверсификации экспорта минтая и краба, с учетом закрытия американских рынков. «Для поставок крабов и креветок большой потенциал есть у рынков Катара, с учетом высокого туристического потока и платежеспособности населения, и Саудовской Аравии. Кроме стран Персидского залива для российской рыбной продукции перспективны рынки Кот-д’Ивуара, Нигерии, Ганы, Египта, ЮАР, Бразилии, Марокко, Сенегала, Индии и Вьетнама», — рассказали в ФАР.

Отмечено, что одним из актуальных вопросов развития российского рыбного экспорта остается создание с отраслевым сообществом зонтичного бренда для продвижения отечественной рыбной продукции на зарубежных рынках.

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НазадМетки: аквакультуравыставкакрабросрыболовство
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