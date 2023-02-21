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Ученые взяли образцы молоди лососей для исследований. Фото пресс-службы ВНИРО

Наука оценит работу магаданских ЛРЗ

Специалисты ВНИРО собрали данные о состоянии молоди горбуши, кеты и кижуча на рыбоводных заводах Охотского филиала Главрыбвода. Мониторинг позволит оценить эффективность работ по искусственному воспроизводству тихоокеанских лососей.

В январе-феврале сотрудники Магаданского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии совершили серию выездов на лососевые рыбоводные заводы Охотского филиала Главрыбвода.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО, на предприятиях собрали данные для изучения биологического состояния молоди тихоокеанских лососей: кеты, горбуши и кижуча поколения 2022 г. Специалисты также оценили качество отолитного маркирования инкубационно-личиночного материала и показатели выживаемости выпускаемой рыбы.

Научный мониторинг работы государственных рыбоводных заводов обеспечивает эффективность мероприятий по искусственному воспроизводству и способствует сохранению запасов тихоокеанских лососей, отметили в институте.

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Fishnews

  • Ученые взяли образцы молоди лососей для исследований. Фото пресс-службы ВНИРО
  • Специалисты исследуют биологическое состояние молоди кеты, горбуши и кижуча поколения 2022 г. Фото пресс-службы ВНИРО
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