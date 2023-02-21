На Южных Курилах могут появиться две марифермы

Два морских рыбоводных участка у берегов острова Кунашир выставлены на электронный аукцион. Стартовая цена каждого из них — 4,8 млн рублей, заявки принимаются до 22 марта.

Торги организует Федеральное агентство по рыболовству, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, участок СООМ-320 расположен у северо-западного побережья Кунашира. Участок СООМ-321 — у юго-западного побережья Кунашира в Кунаширском проливе. Площади акваторий составляют по 501 га.

Торги предполагается провести на площадке «РТС-тендер» 30 марта. Участки предоставляются на 25 лет на условиях обособленного водопользования.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews