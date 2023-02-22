Рыбоохранные зоны сменят режим по ускоренной процедуре

Минсельхоз разработал процедуру для признания бывших рыбоохранных зон, а также других прибрежных участков с охранным статусом рыбохозяйственными заповедными зонами. Особый режим для них будет действовать до 1 января 2025 г.

Проект приказа Минсельхоза, определяющий, в каких случаях и в каком порядке примыкающие к водным объектам участки признаются рыбохозяйственными заповедными зонами (РХЗЗ), размещен для публичного обсуждения. Процедура касается бывших рыбоохранных зон, береговых охранных зон, заповедных зон, водоохранных зон водных объектов рыбохозяйственного назначения. Как сообщает корреспондент Fishnews, статус РХЗЗ присваивается таким участкам и водоемам, к которым они прилегают, на период до 1 января 2025 г.

Рыбоохранные зоны, упраздненные после внесения изменений в закон о рыболовстве, были созданы на водных объектах в шести регионах: в республиках Адыгея и Алтай, Алтайском крае, Амурской, Архангельской и Астраханской областях. Для перевода в статус РХЗЗ необходимо наличие в этих водоемах нерестилищ осетровых рыб.

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