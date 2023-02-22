Китай снял «ковидные» ограничения с индийских рыбы и креветок

КНР отменила запрет на ввоз продукции 99 индийских рыбоперерабатывающих предприятий. Ограничение было введено в 2021 г. после того, как китайский регулятор выявил ряд нарушений, в том числе следы коронавируса на товарах.

По мнению председателя индийской госкомпании «Управление по развитию экспорта морепродуктов» (MPEDA) Д.В. Свами, отмена ограничения подтолкнет поставки за рубеж в 2023 г., пишет газета The Hindu Business Line.

Глава госкомпании также отметил, что в 2022 финансовом году экспорт индийских рыбы и морепродуктов в Китай вырос на 25% по сравнению с предшествующим годом — до 1,2 млрд долларов. При этом рынок КНР является вторым по значимости для индийской креветки после Соединенных Штатов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, особой популярностью из индийских гидробионтов в КНР пользуются морские лещи и креветки. Их китайцы не только потребляют сами, но и используют для производства экспортных товаров с добавленной стоимостью.

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