Аквакультура вновь займет ключевое место на выставке в Питере

Раздел, посвященный аквакультуре, остается одним из самых быстрорастущих и популярных на международной Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге, отмечают организаторы.

Экспозиция, объединяющая рыбоводные хозяйства, производителей оборудования, поставщиков посадочного материала, ветеринарных препаратов и кормов, ежегодно растет и привлекает все больше посетителей, рассказали Fishnews в пресс-службе Expo Solutions Group — российского выставочного оператора. В 2022 г. экспонентами стали более 80 компаний из России, Армении, Турции, Ирана, Франции, Финляндии и Нидерландов.

В прошлом году на выставке в Санкт-Петербурге впервые был организован объединенный стенд производителей оборудования для аквакультуры. Из предоставленных экспонентами компонентов была собрана установка замкнутого водоснабжения с живой рыбой. «Это обеспечило эффективное участие для небольших компаний — производителей оборудования и компонентов. Они смогли продемонстрировать свою продукцию в действии в аквасистеме с живой рыбой. Всего в работе объединенного стенда приняли участие 11 компаний», — отметили в ESG.

Помимо возможности пообщаться напрямую с производителями, у профессионалов отрасли была возможность послушать доклады по кормам, гидрохимии, рыбоводству и ихтиопатологии.

Организаторы решили сделать УЗВ визитной карточкой сектора. В этом году на выставке будут установлены аквасистема на базе бассейна объемом 17 кв. м для пресноводной рыбы, небольшая промышленная передержка для 500-700 кг морепродуктов, а также витрины для розничной торговли морепродуктами. Дополнить экспозицию может и аквариум с живыми раками. Помимо производителей оборудования и кормов для аквакультуры, проект также будет интересен поставщикам живой рыбы и морепродуктов. Все технические работы примет на себя оператор объединенного стенда.

Особое внимание в этом году организаторы обещают уделить производству кормов.

VI Международный рыбопромышленный форум и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia 2023) состоится 18-20 октября на площадке КВЦ «Экспофорум».

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