Наука обсуждает перспективы минтаевого промысла

Специалисты Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии дискутируют по поводу возможности увеличения вылова минтая. Новые подходы в регулировании нужно обсудить на специализированной научно-практической конференции, считают ученые.

Вопросы минтаевого промысла обсудили на заседании ученого совета ВНИРО. В мероприятии участвовали специалисты центрального института и филиалов. Острая научная дискуссия разгорелась вокруг целесообразности увеличения вылова минтая, рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Директор Центра экономических исследований рыбного хозяйства ВНИРО Олег Бетин представил доклад «Минтай: баланс вылова, производства и потребления», посвященный развитию промысла и производству продукции из минтая в новых экономических реалиях.

Динамика промышленного вылова минтая характеризуется высокими показателями, а отраслевые исследования прогнозируют устойчивость состояния запасов этого объекта, отметили ученые. Кроме того, востребованности минтая как на внутреннем рынке, так и в качестве экспортируемой продукции способствует совершенствование технологий его комплексной переработки. В связи с этим отраслевая наука называет своей задачей оценку экономической целесообразности увеличения вылова минтая, чтобы создать дополнительный ресурс для предприятий и обеспечить потребности населения. При этом ученые собираются исходить из многопрофильных данных.

Все участники ученого совета согласились с тем, что новые подходы к мерам регулирования промысла минтая должны быть рассмотрены в ходе специализированной научно-практической конференции. Результаты биологических наблюдений, а также анализ различных экономических показателей и маркетинговые исследования обеспечат выработку системного решения, заявили в институте.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews