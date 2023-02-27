Сроки оформления договоров водопользования сократили вдвое

Правительство уменьшило сроки оформления договоров водопользования, для которых не нужно проведение аукциона. Теперь на эту процедуру отведено 15 дней, а не 30, как раньше.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина. Нововведения коснутся граждан и компаний, предоставляющих услуги в сфере судоремонта, организации детского отдыха и санаторно-курортного лечения, а также тех, кто реализует проекты в сфере гидроэнергетики, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства.

Отмечено, что сократить сроки предоставления госуслуги удалось за счет перевода в электронный вид согласования условий водопользования, подготовки разрешительных документов и регистрации уже принятых решений в государственном водном реестре.

«Изменения позволят перейти к реестровой модели оказания государственной услуги — в этом случае юридически значимой является запись, внесенная в реестр. У бизнеса появляется возможность получить выписки из реестра в форме электронного документа. При желании заявителей им также может быть предоставлена бумажная выписка», — рассказали в пресс-службе.

Ранее срок предоставления госуслуги по оформлению договоров водопользования был сокращен до 15 дней для граждан и представителей бизнеса, которые приобретают это право на специально организованных аукционах, напомнили в кабмине.

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