На черноморскую барабулю снизят промысловый пресс

Минсельхоз планирует установить запрет на промышленное рыболовство барабули в Черном море в районе мыса Большой Утриш. Предполагается, что мера будет действовать до конца года.

Проект соответствующего приказа министерства опубликован на портале regulation.gov.ru. Как сообщает корреспондент Fishnews, определены два участка: на одном планируется полностью запретить промысел барабули, на другом — ввести ограничения, разрешив ее добычу только определенными орудиями лова.

В пояснительной записке отмечено, что документ подготовлен в соответствии с рекомендациями ученого совета Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

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