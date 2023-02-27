Участок под мариферму в Баренцевом море разыграют на интернет-торгах

Морской рыбоводный участок в Мурманской области у северного побережья Кольского полуострова выставлен на электронный аукцион. Стартовая цена лота — 780 тыс. рублей, заявки принимаются до 22 марта.

Торги организует Федеральное агентство по рыболовству, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, участок МОБрМ-18 площадью 101 га расположен в Баренцевом море вблизи губы Опасова.

Торги предполагается провести на площадке «РТС-тендер» 30 марта. Акватория предоставляется на 25 лет на правах обособленного водопользования.

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