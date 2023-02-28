Список рыбных поставщиков в КНР вновь расширился

В системе CIFER продолжают регистрировать российские предприятия и суда экспортирующие рыбо- и морепродукцию в Китай. Перечень пополнился семью объектами.

Это перерабатывающие суда «Элладора» (ООО «Магаданрыба»), «Владимир Никора» (АО «Северо-Курильская база сейнерного флота»), «Владимир Бирюков» (АО «Океанрыбфлот»), «Ирбис» (ООО «Амуррыбпром»), «Командор», «Афалина» (ООО Рыбокомбинат «Островной»), а также холодильный склад (АО «Находкинский морской рыбный порт», рассказали Fishnews в Национальном центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры.

Регистрация продолжается. По данным Россельхознадзора, сейчас в Китай могут осуществлять поставки 845 объектов по производству, перемещению, хранению рыбопродукции.

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