Посылки с заграничными сетями фильтруют на почте

В разгар зимней рыбалки Центральная почтовая таможня (ЦПТ) часто выявляет в международных посылках запрещенные к ввозу в Россию сети. Таможенники напоминают, какие именно снасти не должны попадать в РФ.

С начала года таможенными постами ЦПТ назначено около 280 экспертиз в отношении почтовых отправлений с рыболовными снастями, сообщили Fishnews в пресс-службе ФТС России.

«В перечень запрещенных к ввозу орудий добычи водных биоресурсов входят готовые рыболовные сети из синтетических нитей диаметром менее 0,5 мм и размерами ячеи менее 100 мм, при этом размер конструктивного шага ячеи менее 50 мм», — отметила начальник отдела товарной номенклатуры, происхождения товаров и торговых ограничений ЦПТ Екатерина Докунина.

Начальник Казанского почтового таможенного поста Алексей Тумбинский рассказал, что в этом году наблюдается нехарактерный для региона «всплеск» количества посылок с сетями: «За два месяца на посту выявлено 231 международное отправление с 389 рыболовными сетями. За прошлый год таких посылок насчитывалось 56, в которых находилось 100 рыболовных сетей».

Если по результатам экспертизы снасть будет отнесена к запрещенному перечню, таможенники возбудят дело об административном правонарушении по статье 16.3 КоАП России (несоблюдение запретов на ввоз товаров в ЕАЭС или в РФ). При этом физлицу грозит штраф от 1 тыс. до 2,5 тыс. рублей с конфискацией предмета правонарушения.

Перечень запрещенных к ввозу в ЕАЭС орудий добычи содержится в пункте 1.7 приложения 1 Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г № 30 «О мерах нетарифного регулирования».

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