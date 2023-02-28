В Поморье распределяют участки для промысла

В Архангельской области объявлен конкурс на девять участков для промышленного рыболовства на Северной Двине. Заявки принимаются до 28 марта.

Торги организует региональное министерство агропромышленного комплекса и торговли, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, рыболовные участки площадью от 51 до 606 га расположены в границах Верхнетоемского, Виноградовского, Котласского и Красноборского районов. По условиям договоров, на РЛУ не предполагается промысел анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб.

Одним из критериев оценки заявок станет предложенная плата. Стартовые цены — от 160 рублей до 2 тыс. рублей. Остальные критерии — средневзвешенные показатели освоения лимитов претендентами за последние четыре года, показатели среднесуточного объема производства за этот срок, а также средняя численность работников, трудящихся у участника конкурса в течение четырех лет.

Конверты с заявками предполагается вскрыть 29 марта в Архангельске. Участки предоставляются на 20 лет.

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