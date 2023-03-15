Омская область освежит свою Красную книгу

Власти Омской области выделили 4,2 млн рублей на научную работу по обновлению региональной Красной книги, в том числе ее «рыбной» части. Исследования должны включать опрос рыбопромышленников на Иртыше.

Объявление об открытом конкурсе в электронной форме размещено на сайте Единой информационной системы в сфере закупок, сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно техзаданию, ученым предстоит провести мониторинг уловов на участках реки Иртыш и опросить представителей юрлиц и индивидуальных предпринимателей, ведущих промысел, а также не менее пяти рыбаков в каждом районе исследований. Предполагается фотофиксация местообитаний видов и их представителей с указанием географических координат.

По сообщениям региональных СМИ, работы по предстоящей актуализации Красной книги области целенаправленно ведутся в течение двух лет. За 2022 г. ученые обнаружили 78 видов, внесенных в перечень. Два последних года тотальной засухи в регионе отразились на численности популяций, в том числе редких охраняемых видов. Новая редакция книги станет третьей и, предположительно, увидит свет только в 2025 г.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews