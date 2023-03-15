Для Цимлянского водохранилища определили план сбросов

Режим попусков с Цимлянского водохранилища с учетом прогнозов на весеннее половодье установила межведомственная рабочая группа. От регулирования сбросов «Цимлянского моря» зависит состояние рыбных запасов на Нижнем Дону.

Заседание прошло в Ростове-на-Дону. В состав рабочей группы входят представители Росводресурсов, Минсельхоза, Минэнерго, Росрыболовства, Росгидромета, Росморречфлота, правительства Ростовской области. Совещания проводятся регулярно для поддержания устойчивого функционирования водного хозяйства региона, сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства.

«От сохранения экосистемы и поддержания уровня воды Цимлянского водохранилища и Нижнего Дона зависит обеспечение водой миллионов граждан, работа сельскохозяйственных и промышленных предприятия, крупнейших объектов энергетики, сохранение водных биоресурсов, рыболовство, судоходство», — подчеркнул министр природных ресурсов и экологии области Михаил Фишкин.

Решение об установлении режима попусков с учетом прогноза притока весеннего половодья в 2023 г. было принято единогласно.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews