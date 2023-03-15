Промысел мойвы близится к завершению

Российские рыбаки близки к освоению национальной квоты на вылов мойвы в Баренцевом море. По прогнозам ученых, мойвенная путина завершится в третьей декаде марта.

По данным отраслевой системы мониторинга, вылов мойвы в Северном бассейне к 14 марта составил 21 тыс. тонн, что почти на 17% выше уровня 2022 г. Национальная квота на добычу мойвы освоена на 85,4%, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

На 2023 г. Смешанная российско-норвежская комиссия по рыболовству согласовала российскую квоту по мойве в размере 24,6 тыс. тонн. Этот объем распределили между 21 российской компанией.

К середине марта на промысле мойвы работали пять-шесть судов в исключительной экономической зоне России и одно судно в норвежских водах. В уловах преобладала рыба хорошего размера: 17–17,5 см — самцы и 15,2–15,5 см — самки.

По прогнозам специалистов Полярного филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ПИНРО), путина завершится в третьей декаде марта. Ожидается, что при сохранении динамики национальная квота РФ будет освоена рыбаками в полном объеме.

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