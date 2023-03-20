Экспортерам рыбы открыли доступ в Тунис

Россельхознадзор согласовал условия доступа отечественных производителей рыбной продукции на рынок Туниса. Ведомства обеих стран утвердили ветеринарные сертификаты для экспортеров.

Компетентные службы России и Туниса согласовали ветеринарные сертификаты на экспорт из РФ рыбной продукции и кормовой рыбной муки, сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

Электронные версии сертификатов размещены на официальном сайте российского ведомства. Российским предприятиям, заинтересованным в поставках рыбной продукции, потребуется пройти обследование на соответствие требованиям Туниса и зарегистрироваться в реестре экспортеров ИС «Цербер».

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