Экс-сотрудника Средневолжского теруправления заподозрили в злоупотреблении

В Пензенской области бывшего начальника отдела рыбоохраны подозревают в злоупотреблении полномочиями. Следствие считает, что он взял более 120 тыс. рублей на ремонт служебного помещения в обмен на несоставление протокола о нарушении.

Уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) возбуждено в отношении бывшего начальника отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов по Пензенской области Средневолжского теруправления Росрыболовства, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального СУ СКР.

По версии следствия, в сентябре 2020 г. подозреваемый направил в адрес предприятия на территории Бековского района претензию о необходимости возмещения ущерба, нанесенного водным биоресурсам и среде их обитания. В личной беседе с руководителем этого предприятия фигурант предложил передать ему деньги для оплаты стройматериалов и работ по ремонту служебного помещения — в обмен на несоставление протокола об административном правонарушении (несоблюдении требований к сохранению водных биоресурсов и среды их обитания).

Руководитель предприятия согласился, и подозреваемый получил более 120 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе. Ведется следствие.

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