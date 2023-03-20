Железная дорога нарастила объемы перевозки рыбы из Приморья

С начала года из Приморского края по железной дороге было отправлено 122,5 тыс. тонн рыбной продукции, — на 6,3% выше уровня 2022 г. При этом перевозка в контейнерах составила 77,7 тыс. тонн.

В феврале отправили 62 тыс. тонн рыбной продукции (+9,2%), сообщили Fishnews в пресс-службе Дальневосточной железной дороги. Основной объем был отгружен в Московскую область (15,3 тыс. тонн), Сибирь (14,9 тыс. тонн) и на Урал (12,6 тыс. тонн).

Отмечено, что февральские экспортные отправки рыбопродукции с железнодорожных станций Приморья составили 2,2 тыс. тонн. Всего с начала года из Приморского края за рубеж по железной дороге отправлено 8,2 тыс. тонн рыбы и морепродуктов, привели цифры в ДВЖД.

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