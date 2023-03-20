Нерестилища стерляди на реке Сухона хотят защитить заказником

Власти Вологодской области планируют создать региональный зоологический заказник «Нерестилища стерляди» в акватории реки Сухона. Максимальная цена контракта на работы по обоснованию новой ООПТ — 1 млн рублей.

Сухона — приток Северной Двины. Информация о торгах на разработку материалов обоснования размещена на сайте Единой информационной системы в сфере закупок, сообщает корреспондент Fishnews.

Исследователям предстоит провести комплексное экологическое обследование акватории Сухоны в Великоустюгском, Нюксенском, Тотемском и Междуреченском муниципальных округах, подготовить обоснование границы и площади будущего заказника, составить характеристику водных, почвенных и геологических ресурсов, объектов и феноменов.

Необходимо будет сделать предварительные выводы о состоянии ООПТ, установлении природоохранного режима, ведении хозяйства и природопользования на территории заказника. Работы нужно завершить к 1 ноября 2023 г.

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