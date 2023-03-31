ФСБ обновила порядок для иностранного флота

Федеральная служба безопасности выпустила новый порядок получения разрешения пограничных органов на неоднократное пересечение госграницы для иностранного флота.

Порядок получения разрешения пограничных органов на неоднократное пересечение госграницы без прохождения пограничного, таможенного и других видов контроля утвержден приказом ФСБ от 25 марта 2023 г. № 137. Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Как сообщает корреспондент Fishnews, новый порядок выпустили на смену административному регламенту, утвержденному приказом ФСБ от 30 января 2020 г. № 30.

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