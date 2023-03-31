Налогоплательщикам дали время на сверку данных

Правительство продлило сроки направления требований об уплате налоговой задолженности и применения мер взыскания в 2023 г. Это даст налогоплательщикам дополнительные возможности для сверки по расчетам с бюджетом, заявили в ФНС.

Предельный срок направления требований об уплате налоговой задолженности и применения мер взыскания в нынешнем году может быть увеличен, но не более чем на шесть месяцев. Такую возможность предусматривает постановление правительства «О мерах по урегулированию задолженности в 2023 г.», сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина.

Например, по требованиям, которые будут направлены в апреле, будут устанавливаться более длительные сроки их исполнения (до месяца вместо восьми дней). Перед выставлением требований пользователям личных кабинетов и тем, кто взаимодействует с ФНС по телекоммуникационным каналам связи, будут направляться справки с расшифровкой общей суммы долга по видам налогов и сроками их уплаты. Таким образом, можно будет сверить данные по своим операциям с информацией налогового органа и уплатить долг, если он подтвержден. Например, при выявлении ошибки можно будет представить корректное уведомление об авансовых платежах или подать заявление на розыск платежа, рассказали в пресс-службе налогового ведомства.

Этим же постановлением предусмотрено, что с 1 января по 30 июня 2023 г. не будут начисляться пени в случаях, когда налогоплательщик допустил ошибки при формировании уведомления об исчисленных налогах или не направил его вовсе.

Предполагается, что решение позволит защитить тех налогоплательщиков, которые допускали ошибки при направлении уведомлений об исчислении авансовых платежей или по которым кредитными организациями не были своевременно переданы данные. В условиях формирования единого сальдо расчетов с государством налогоплательщики смогут провести дополнительную сверку с налоговым органом.

«Это также позволит смягчить условия перехода на единый налоговый счет и даст возможность привыкнуть к новым условиям расчетов с бюджетом без негативных последствий», — добавили в пресс-службе правительства.

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