Аквафермеров зовут на водоемы Свердловской области

В Свердловской области на аукцион выставлено три рыбоводных участка — два под индустриальную и один под пастбищную аквакультуру. Заявки принимаются до 17 мая.

Торги организует Нижнеобское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, два участка предназначены для индустриальной аквакультуры. Первый РВУ площадью 200 га расположен на Глубочинском водохранилище в Полевском городском округе. Второй участок площадью 131 га охватывает Кокуйское водохранилище на реке Юрмыч в Талицком городском округе. Стартовая стоимость этих акваторий составляет 160 тыс. и 104,8 тыс. рублей соответственно.

Еще один участок, самый большой — площадью 1870 га, находится на озере Ирбитском в городском округе Сухой Лог. РВУ предлагается под пастбищное рыбоводство, начальная цена лота составляет почти 1,5 млн рублей.

Аукцион планируется провести 25 мая в Тюмени. С победителями заключат договоры на 25 лет на условиях совместного пользования.

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