Каспийскому лососю помогают рыбоводы

С начала года Северо-Кавказский филиал Главрыбвода выпустил в Северной Осетии 280 тыс. мальков каспийского лосося. Всего до конца 2023 г. в водные объекты республики планируется отправить не менее 400 тыс. штук молоди этой ценной рыбы.

Ежегодно Ардонский лососевый рыбоводный завод выращивает по госзаданию около 280 тыс. мальков каспийского лосося.

В этом году ЛРЗ уже выпустил более 180 тыс. экземпляров молоди в Терек за Павлодольской плотиной (естественной преградой на пути миграции рыбы) и почти 100 тыс. мальков — в другие водоемы республики, рассказали Fishnews в пресс-центре Главрыбвода.

Ардонский лососевый завод был введен в эксплуатацию в 1987 г. Уже более 35 лет он помогает восполнять популяции ценной рыбы в реках Северного Кавказа и Каспийском море.

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