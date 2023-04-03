Чиновницу оштрафовали за смену национальности рыболову

В Магаданской области назначили судебный штраф бывшей работнице администрации поселка Эвенск. Девушка приписала своего отчима к коренным народам, что позволило ему заниматься традиционным рыболовством.

Фигурантку признали виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 292 УК РФ (служебный подлог).

Как сообщили Fishnews в пресс-службе следственного управления регионального следственного комитета, 30 марта 2022 г. работница администрации поселка внесла заведомо ложную запись в свидетельство о рождении своего отчима и заверила документ официальной печатью и подписью.

Согласно выданному документу, мать мужчины якобы являлась камчадалкой. Это давало ему право на «традиционный» вылов водных биоресурсов как представителю коренных народов.

Преступление выявили оперативные сотрудники УМВД России. Суд по ходатайству девушки прекратил уголовное дело и уголовное преследование, наказанием стала мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

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