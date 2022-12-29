Служебный подлог ради «традиционных» квот раскрыли на Колыме

В Магаданской области завершено расследование дела в отношении бывшей работницы администрации Эвенска. По данным правоохранителей, девушка приписала своего родственника к КМНС, давая ему возможность заниматься традиционным рыболовством.

В конце марта фигурантка, находясь на рабочем месте, «из семейных интересов» внесла заведомо ложную запись в свидетельство о рождении отчима — о том, что его мать является камчадалкой, рассказали Fishnews в пресс-службе регионального СУ Следственного комитета. По информации правоохранителей, сотрудница администрации заверила свидетельство официальной печатью и подписью и выдала его владельцу.

Подложный документ предоставлял мужчине право на вылов водных биоресурсов в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности КМНС.

Отмечено, что незаконную деятельность злоумышленницы пресекли полицейские. Девушке инкриминируют преступление, предусмотренное частью 1 статьи 292 УК РФ (служебный подлог). Собран достаточный объем доказательств, дело передано в суд.

Напомним, ранее в регионе вынесли приговор мужчине, который пытался получить право на вылов рыбы по поддельным документам о принадлежности к КМНС.

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