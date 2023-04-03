В Нижнем Поволжье усилили контроль за рыбалкой

В Астраханской области открылся туристический сезон для рыболовов-любителей. До середины мая в регионе усилили меры по охране водных биоресурсов.

Как рассказал руководитель Волжско-Каспийского теруправления Росрыболовства Олег Малкин на специальном совещании, в регионе задействуют 50 государственных инспекторов, 69 лодок и спецтехники, 36 единиц автотранспорта. На водных объектах рыбохозяйственного значения будут работать 472 сотрудника правоохранительных и контрольных органов.

«Необходимо закрепить за каждым участком инспекторов, которые будут следить за порядком на водоемах и берегах», — поручил губернатор Игорь Бабушкин.

Особое внимание в период нереста планируется уделить соблюдению обновленных правил рыболовства, вступивших в силу с 1 марта. Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства области, в первую очередь это касается объема выловленной рыбы. Допустимая норма на одного человека — не более 10 кг в сутки. Отмечено, что при нахождении на водном объекте двое и более суток вылов не должен превышать 20 кг.

Напомним, в прошлом году во время наплыва туристов регион тоже усиливал меры по охране рыбных запасов.

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