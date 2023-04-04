«Краскино» отдохнет 5 апреля

В Приморском крае автомобильный пункт пропуска «Краскино» на границе с Китаем 5 апреля не будет обслуживать людей и транспортные средства, как и сопредельный АПП «Хуньчунь».

Причина — празднование китайского традиционного фестиваля «Цин Мин», сообщили Fishnews в пресс-службе Росгранстроя.

Отмечено, что сейчас «Краскино» функционирует с 9:00 до 19:00 без выходных.

Учреждение рекомендует участникам ВЭД учитывать изменения в расписании погранперехода при планировании маршрута пресечения государственной границы.

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