Россельхозбанк обновил свой рекорд по поддержке АПК

За 2022 г. Россельхозбанк выделил агропромышленному сектору свыше 1,7 млрд рублей. При этом финансирование по льготным программам увеличилось на 22%.

Итоги работы Россельхозбанка рассмотрели на расширенном заседании правления РСХБ с участием руководителей региональных филиалов.

Как отметил председатель правления Борис Листов, в 2022 г. Россельхозбанк стал одним из немногих системообразующих банков, которые по итогам года показали положительный финансовый результат.

В частности, банк обеспечил рост кредитного портфеля на 11% - до 3,3 трлн рублей. При этом улучшилось и его качество: доля просроченной задолженности снизилась до 4,3%.

Побит собственный рекорд по объему финансирования агропромышленного комплекса, рассказали Fishnews в пресс-службе банка.

«В прошлом году мы выделили рекордный объем средств агропромышленному сектору — более 1,7 трлн рублей, финансирование по льготным программам увеличилось на 22%. Мы остаемся главным инструментом госсподдержки АПК, фактически каждый третий кредитный рубль, направляемый сегодня в отрасль, идет через Россельхозбанк», — заявил Борис Листов.

Совокупный объем инвестиционных проектов РСХБ составляет более 183 млрд рублей. При поддержке банка реализован ряд значимых для российского агропрома проектов.

На четверть выросли объемы льготного кредитования малых форм хозяйствования. Также банк продолжил поддерживать и обслуживать агроэкспортеров. Они получили заемные средства в размере около 700 млрд рублей. Это в полтора раза выше, чем годом ранее.

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АО «Россельхозбанк»

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