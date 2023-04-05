Чукотка расширила перечень участков для рыбалки

В Чукотском автономном округе создали новый участок для организации любительского рыболовства. Он расположен на реке Канчалан в Анадырском районе.

Конкурс на право пользования участком объявит Северо-Восточное теруправление Росрыболовства на сайте torgi.gov.ru, сообщили в региональном департаменте сельского хозяйства и продовольствия.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе правительства Чукотки, перечень рыболовных участков ЧАО теперь включает 19 акваторий: две для традиционного лова и 17 — для любительского. В Анадырском районе находятся восемь участков, в городском округе Эгвекинот — шесть, в Провиденском городском округе — четыре и в городском округе Певек — один.

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