Браконьерская нерка обеспечила «билет» в колонию

На Камчатке Елизовский районный суд вынес обвинительный приговор двум местным жителям по делу о незаконной добыче нерки. Ущерб, причиненный водным биоресурсам, оценили в сумму свыше 2,3 млн рублей.

Мужчины признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ (незаконный вылов в местах нереста и миграционных путях к ним группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба).

Суд установил, что в июне 2022 г. фигуранты вступили в сговор для нелегальной добычи лосося. Как сообщили Fishnews в пресс-службе прокуратуры Камчатского края, при помощи резиновой лодки и сети браконьеры поймали 102 нерки на реке Плотникова.

Одному из фигурантов, ранее привлекавшемуся к ответственности, суд назначил наказание в виде трех лет девяти месяцев исправительной колонии строгого режима. Его сообщник получил два года и один месяц лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор в законную силу не вступил.

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