На Таймыре хотят расширить рыбный промысел

Лимиты ценных видов рыб для промышленной добычи в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края разыграют на аукционе. Заявки принимаются до 3 мая.

Торги организует Енисейское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно аукционной документации, всего выставлено 28 лотов. Участникам предлагают побороться за доли квот сига, чира, гольца, муксуна, пеляди, омуля в бассейнах Енисея, реки Пясина и озера Таймыр. Начальные цены лотов варьируются от 708 рублей до 213,6 тыс. рублей.

Торги планируют провести 24 мая в Дудинке. С победителями заключат договоры о закреплении долей на 15 лет.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews