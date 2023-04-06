Запрет пластика на Байкале прошел первое чтение

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи одноразовых пакетов и посуды из пластика в центральной и буферной зонах Байкальской природной территории.

Поправки единогласно одобрили на пленарном заседании 5 апреля, сообщает корреспондент Fishnews. Напомним, изменения предлагается внести в статью 6 федерального закона «Об охране озера Байкал».

«В центральной экологической зоне и буферной экологической зоне Байкальской природной территории запрещается розничная продажа, а также безвозмездная передача юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими розничную торговлю, пакетов, сумок, мешков одноразового применения из полимерных и комбинированных (с использованием полимерных материалов) материалов, а также посуды, столовых приборов и иных видов товаров одноразового применения из различных видов пластмассовых материалов в соответствии с перечнем таких товаров, утверждаемым уполномоченным федеральным органом исполнительной власти», — говорится в документе.

Таким образом планируется защитить уникальную природу Байкала от пластиковых отходов и микропластика.

Гринпис направил председателю Госдумы письмо с предложениями по улучшению законопроекта ко второму чтению. Эксперты отмечают, что при запрете одноразовых изделий из пластика есть риск, что им подберут неэкологичную альтернативу — из биоразлагаемого и оксоразлагаемого пластиков или бумаги.

Также природоохранная организация призывает дополнить поправки перечнем многоразовых альтернатив. Они должны прийти на смену предлагаемым к запрету изделиям.

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