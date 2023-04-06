В Нижнем Поволжье расследуют замор сазана

В Астраханской области началась проверка по факту массовой гибели сазана. В Камызякском районе местные рыбаки сняли и выложили в социальные сети видео с берега Барской косы, усыпанного мертвой рыбой.

Региональная служба природопользования и охраны окружающей среды организовала срочный выезд на место происшествия вместе с сотрудниками Волжско-Каспийского филиала ВНИРО и природоохранной прокуратуры.

«По результатам предварительного обследования одной из версий случившегося могли стать кислородное голодание и критически низкий уровень воды. Прошедшая зима в Астраханской области была морозной, из-за льда рыбе не поступал кислород. После того как ледовый покров растаял, рыбу выбросило на берег. Астраханские ихтиологи отмечают серьезные потери: погибло порядка сотни сазанов, есть единичные особи щуки, окуня и карася», — рассказали Fishnews в пресс-службе правительства региона.

На Барской косе работают специалисты КаспНИРХ, они проведут анализ воды и грунта. Исследование поможет выявить химические вещества и примеси, которые могли повлиять на массовую гибель рыбы.

Заместитель астраханского межрайонного природоохранного прокурора Зариф Шамшутдинов заявил, что в случае выявления нарушений действующего ведомство примет меры. По словам руководителя региональной службы природопользования Румиля Юнусова, мониторинг водных объектов на предмет гибели рыбы будет продолжен не только в Камызякском районе, но и по всей дельте.

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