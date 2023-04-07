Министерство представило обновленный проект требований к краболовам

Минсельхоз опубликовал доработанный по итогам обсуждений проект акта о требованиях к инвестиционным объектам, которые должны будут построить победители крабовых аукционов. Это уже не только промысловые суда — как на первом этапе, но и крупные и малые логистические комплексы.

На портале regulation.gov.ru появился проект постановления правительства по требованиям к объектам вложений со стороны победителей крабовых аукционов, обозначенный как «доработанный по итогам обсуждений». Публичное обсуждение проекта проходило с 6 до 20 февраля, а затем, когда ему повысили степень регулирующего воздействия, с 24 до 30 марта.

Как и на первом этапе, тем, кто приобрел на торгах доли квот добычи крабов в инвестиционных целях, предлагается строить краболовные суда, причем на территории РФ. Строительство должно быть начато не позднее года с даты заключения квотного договора, но не ранее 1 марта 2023 г.

На втором этапе предложены новые объекты инвестиций — крупный и малый логистический комплексы в границах морских портов, сообщает корреспондент Fishnews. Строительство должно осуществляться на территории прибрежных регионов, относящихся к рыбохозяйственному бассейну, в котором выделена квота (объемы, напомним, предполагается предоставлять в Северном и Дальневосточном бассейнах).

Для логистических комплексов планируется установить требования по неразрывной технологической связи с ГТС. Должны предусматриваться холодильные помещения: для большого комплекса на 25 тыс. тонн единовременного хранения продукции из водных биоресурсов, для малого — 5 тыс. тонн. Также предполагается обязать инвесторов создавать передержку для живых водных биоресурсов не менее чем на 200 тонн единовременного содержания. Помимо этого, большой комплекс, согласно проекту постановления, должен включать контейнерную площадку на 400 рефконтейнеров.

Примерная стоимость проекта по строительству судна должна составлять не менее 1 млрд рублей. Для проекта крупного логистического комплекса она должна составлять не менее 1 млрд рублей, малого — не меньше 300 млн рублей.

Проект должен быть реализован в срок не более пяти лет со дня заключения договора на долю квоты добычи.

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