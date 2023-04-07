Наука освежит данные о равношипом крабе

Сотрудник Магаданского филиала ВНИРО направлен на мониторинг промысла равношипого краба в Северо-Охотоморской подзоне. Работы запланированы на апрель-май.

Ученый проведет исследования на судне, занимающемся промыслом крабов и доставкой их на берег в живом виде.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе МагаданНИРО, планируется собрать информацию по биологии, пространственному распределению крабов и получить данные о гидрологических условиях в естественной среде обитания. Также специалист отследит условия содержания животных во время транспортировки от места промысла до берегового пункта приема.

Полученные результаты используют при подготовке прогнозов общего допустимого улова равношипого краба в Северо-Охотоморской подзоне. Кроме того данные будут востребованы при разработке рекомендаций по рациональной эксплуатации запасов.

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