«Любительские» участки на Сахалине и Курилах вновь не обрели пользователей

В Сахалинской области повторно отменен конкурс на пять участков для организации любительского рыболовства, в том числе лососей. Как и в предшествующий раз, причина в претензиях к документации торгов.

Приказ об отмене опубликован на сайте организатора — Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Причиной названо нарушение правил проведения таких конкурсов, допущенное при подготовке и размещении документации торгов.

В частности нарушено положение, согласно которому конкурсная документация должна содержать «порядок оценки и сопоставления заявок. При этом в конкурсной документации указывается удельный вес каждого из критериев оценки для каждого лота. Удельный вес всех критериев оценки 1 лота должен составлять 100%».

Напомним, рыболовные участки расположены в районах устьев рек на территории Томаринского, Углегорского, Смирныховского и Северо-Курильского городских округов. Площадь акваторий — от 0,6 до 225 га. РЛУ планировалось предоставить пользователям на 20 лет.

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