Амурскую корюшку считают по пути на нерест

В бассейне Амура специалисты ХабаровскНИРО исследовали особенности нерестовой миграции и промысла проходных корюшек — азиатской зубастой и обыкновенной малоротой. Их запас в последние годы находится в нестабильном состоянии, отмечают ученые.

Промысел обыкновенной малоротой корюшки ведется в зимне-весенний период во время нерестовой миграции производителей по руслу Амура, а также в осенне-зимний период во время предзимовальных миграций из соленых вод в пресные. Основные рыболовные участки расположены на территории Ульчского и Николаевского районов.

Азиатскую зубастую корюшку промышляют весной на лиманных и русловых рыболовных участках. Добыча начинается в лимане Амура в третьей декаде февраля — второй декаде марта, во время образования производителями преднерестовых скоплений. На русловых участках лов стартует во второй-третьей декаде марта, заканчивается — в первой декаде мая сразу после распаления льда. Начало миграции связано с весенним подъемом уровня воды в Амуре.

«В 2023 году первые поимки обыкновенной малоротой корюшки в реке Амур отмечены в первой декаде января. Основные подходы к рыболовным участкам Николаевского района зафиксированы в третьей декаде февраля — второй декаде марта, что укладывается в среднемноголетние сроки», — рассказала ведущий специалист лаборатории биоресурсов континентальных вод Хабаровского филиала ВНИРО Ольга Вилкина.

Она отметила, что для оперативного регулирования промысла и адекватного распределения объемов прорабатывается вопрос о внесении этого вида в перечень анадромных.

«Относительно азиатской зубастой корюшки хочется отметить, что заход единичных особей в русло Амура в 2023 году отмечен во второй декаде февраля. Открытие промысла азиатской корюшки состоялось 1 марта, однако появление корюшки в значимых объемах отмечено лишь 15 марта на лиманных участках. Увеличение интенсивности подходов корюшки к русловым и лиманным рыболовным участкам отмечено 21 марта, одновременно с небольшим повышением уровня Амура. Основная масса нерестового стада азиатской корюшки зайдет в Амур предположительно во второй-третьей декаде апреля», — привела данные специалист.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ХабаровскНИРО, ученые провели массовое мечение производителей в районе села Иннокентьевка Николаевского района. Эта работа позволяет учесть численность нерестовых стад реки Амур, а также вычислить скорость нерестового хода и индивидуальную скорость помеченных экземпляров.

Мечение проводили номерными водонепроницаемыми метками вручную, закрепляя их на спинной части рыбы с помощью крючка. Помечено по 1 тыс. особей малоротой и азиатской корюшек. Этих особей выпускали в 1 км от группы ставных неводов в центре русла на течении. Все рыбодобывающие предприятия, задействованные в промысле корюшки, были оповещены о проводимых работах и предоставляли информацию о пойманных метках, обратили внимание в филиале.

Всего учтено 40 вторично пойманных меченых обыкновенных малоротых корюшек и 28 азиатских зубастых.

Специалисты уже провели биологический анализ 144 особей обыкновенной малоротой корюшки. Размерно-весовые показатели, возрастной и половой состав приближены к среднемноголетним показателям.

Сотрудники филиала продолжают сбор информации о пойманных метках, анализируют промысловую статистику, а также выполняют биологический анализ производителей азиатской корюшки и определение возрастного состава. Полученные результаты используют для обоснования объемов прогнозируемого вылова проходных корюшек в бассейне Амура.

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