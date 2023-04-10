Новости
В бассейне Амура специалисты ХабаровскНИРО исследовали особенности нерестовой миграции и промысла проходных корюшек. Фото пресс-службы филиала

Амурскую корюшку считают по пути на нерест

В бассейне Амура специалисты ХабаровскНИРО исследовали особенности нерестовой миграции и промысла проходных корюшек — азиатской зубастой и обыкновенной малоротой. Их запас в последние годы находится в нестабильном состоянии, отмечают ученые.

Промысел обыкновенной малоротой корюшки ведется в зимне-весенний период во время нерестовой миграции производителей по руслу Амура, а также в осенне-зимний период во время предзимовальных миграций из соленых вод в пресные. Основные рыболовные участки расположены на территории Ульчского и Николаевского районов.

Азиатскую зубастую корюшку промышляют весной на лиманных и русловых рыболовных участках. Добыча начинается в лимане Амура в третьей декаде февраля — второй декаде марта, во время образования производителями преднерестовых скоплений. На русловых участках лов стартует во второй-третьей декаде марта, заканчивается — в первой декаде мая сразу после распаления льда. Начало миграции связано с весенним подъемом уровня воды в Амуре.

«В 2023 году первые поимки обыкновенной малоротой корюшки в реке Амур отмечены в первой декаде января. Основные подходы к рыболовным участкам Николаевского района зафиксированы в третьей декаде февраля — второй декаде марта, что укладывается в среднемноголетние сроки», — рассказала ведущий специалист лаборатории биоресурсов континентальных вод Хабаровского филиала ВНИРО Ольга Вилкина.

Она отметила, что для оперативного регулирования промысла и адекватного распределения объемов прорабатывается вопрос о внесении этого вида в перечень анадромных.

«Относительно азиатской зубастой корюшки хочется отметить, что заход единичных особей в русло Амура в 2023 году отмечен во второй декаде февраля. Открытие промысла азиатской корюшки состоялось 1 марта, однако появление корюшки в значимых объемах отмечено лишь 15 марта на лиманных участках. Увеличение интенсивности подходов корюшки к русловым и лиманным рыболовным участкам отмечено 21 марта, одновременно с небольшим повышением уровня Амура. Основная масса нерестового стада азиатской корюшки зайдет в Амур предположительно во второй-третьей декаде апреля», — привела данные специалист.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ХабаровскНИРО, ученые провели массовое мечение производителей в районе села Иннокентьевка Николаевского района. Эта работа позволяет учесть численность нерестовых стад реки Амур, а также вычислить скорость нерестового хода и индивидуальную скорость помеченных экземпляров.

Мечение проводили номерными водонепроницаемыми метками вручную, закрепляя их на спинной части рыбы с помощью крючка. Помечено по 1 тыс. особей малоротой и азиатской корюшек. Этих особей выпускали в 1 км от группы ставных неводов в центре русла на течении. Все рыбодобывающие предприятия, задействованные в промысле корюшки, были оповещены о проводимых работах и предоставляли информацию о пойманных метках, обратили внимание в филиале.

Всего учтено 40 вторично пойманных меченых обыкновенных малоротых корюшек и 28 азиатских зубастых.

Специалисты уже провели биологический анализ 144 особей обыкновенной малоротой корюшки. Размерно-весовые показатели, возрастной и половой состав приближены к среднемноголетним показателям.

Сотрудники филиала продолжают сбор информации о пойманных метках, анализируют промысловую статистику, а также выполняют биологический анализ производителей азиатской корюшки и определение возрастного состава. Полученные результаты используют для обоснования объемов прогнозируемого вылова проходных корюшек в бассейне Амура.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

  • В бассейне Амура специалисты ХабаровскНИРО исследовали особенности нерестовой миграции и промысла проходных корюшек. Фото пресс-службы филиала
  • Ученые провели массовое мечение производителей в районе села Иннокентьевка. Фото пресс-службы ХабаровскНИРО
    • Задать вопрос редакции
    Назад
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ФАР

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    Мы нацелены на то, чтобы в развитие отрасли шли инвестиции

    Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

    Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

    Людмила ТАЛАБАЕВА

    Труд рыбака заслуживает глубокого уважения

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ESG

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    Наши форум и выставка — для отрасли

    Все материалы

    Интервью

    Председатель Союза рыболовецких кооперативов-колхозов Хабаровского края (Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза) Ольга БУЛКОВА

    Председатель Союза рыболовецких кооперативов-колхозов Хабаровского края

    Ольга БУЛКОВА

    Предлагаем меры поддержки береговых предприятий

    Руководитель Центра системы мониторинга рыболовства и связи Александр МИХАЙЛОВ. Фото пресс-службы ЦСМС

    Руководитель Центра системы мониторинга рыболовства и связи

    Александр МИХАЙЛОВ

    Наша задача — дать отрасли новые возможности

    Начальник Северо-Восточного филиала Главрыбвода Сергей ТКАЧУК

    Начальник Северо-Восточного филиала Главрыбвода

    Сергей ТКАЧУК

    Электронный сервис призван сделать рыбалку более удобной

    Директор «Фишеринг Сервис» Андрей ФЁДОРОВ. Фото предоставлено пресс-службой компании

    Директор компании «Фишеринг Сервис»

    Андрей ФЁДОРОВ

    Мы делаем, что должно

    Все интервью

    Личное мнение

    Специалист по качеству и безопасности продукции Рыбного союза Ирина ПУЛЬЧЕВА

    Специалист по качеству и безопасности продукции Рыбного союза

    Ирина ПУЛЬЧЕВА

    Мерить надо не глазурь, а чистую массу продукта

    Председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин БАЛАШОВ

    Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна

    Валентин БАЛАШОВ

    В ближайшее десятилетие ничего хорошего отрасль не ждет

    Все материалы

    Крупным планом

    Холдинг «Норебо» взялся за создание новой культуры судоремонта

    На ремонт — к родным берегам

    Школьники — частые гости музея «Океанрыбфлота»

    Рыбацкая летопись Камчатки: технологично и увлекательно

    За 55 лет флагман рыбной промышленности Камчатки — АО «Океанрыбфлот» — прошел трудный путь

    Полвека и пять лет «Океанрыбфлота»

    Подчас административный процесс внесения изменений в правила рыболовства не поспевает за реалиями производственной деятельности

    Правила сложной судьбы

    События

    На выставке и форуме побывало более 12 тыс. гостей из 82 регионов России и 70 стран мира

    Юбилейный Питер: как работали рыбопромышленный форум и выставка

    На воду спустили первый краболов «Антея» из восьми, заложенных на НСРЗ. Фото пресс-службы компании

    Добытчики краба выполняют стратегические задачи

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2023 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.