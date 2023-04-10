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Самец чавычи в реке. Фото Департамента рыбы и дикой природы Калифорнии, Сакраменто («Википедия»), CC BY 2.0

Калифорния может пропустить путину чавычи

В США Совет по управлению рыболовством в Тихом океане предложил запрет на промысел чавычи в штате Калифорния и на некоторых реках соседнего Орегона до следующей весны. Причина — чрезвычайно низкие подходы, которые прогнозируют американские ученые.

Решение совета 16 мая должна утвердить Национальная служба морского рыболовства США, сообщает корреспондент Fishnews. Как пишет Voice of America, власти Калифорнии и представители отрасли обратились к федеральному правительству за финансовой помощью. Сенатор Нэнси Пелоси, представляющая штат в Конгрессе, обещала приложить все усилия, чтобы администрация президента отреагировала на ситуацию как можно быстрее.

Запрет на промысел чавычи не вводили последние 14 лет, отмечает портал Valley Public Radio. По его информации, мера коснется как коммерческого, так и спортивного промысла.

Ограничение на промысел вводится ради восстановления популяции чавычи, но одновременно ударит по отрасли ее добычи. В Калифорнии промысел этого лосося ежегодно приносит 1,4 млрд долларов, в Орегоне — 700 млн долларов, приводит цифры Valley Public Radio. Портал также отмечает, что от лова чавычи в обоих штатах зависит в совокупности 33 тыс. рабочих мест.

Причинами низких подходов в этом году называют факторы природные (засуха, которая продолжается уже несколько лет) и антропогенные (развитие сельского хозяйства, потребляющего воду и загрязняющего ее).

По данным американских ученых, в нынешнем году в калифорнийскую реку Сакраменто вернется менее 170 тыс. взрослых чавыч, обеспечив один из самых малочисленных подходов с 2008 г. Менее 104 тыс. особей ожидается в реке Кламат — это второе самое плохое возвращение чавычи с начала наблюдений в 1997 г.

В последний раз промысел чавычи в Калифорнии запрещали в 2009 г., когда прогнозировали приход на нерест в Сакраменто около 122 тыс. особей. Кроме того, в 2018 г. чавычу реки Кламат официально объявили подверженной перелову. Популяция, возвращающаяся в Сакраменто, по мнению специалистов, также приближается к опасному уровню.

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