Ленобласть рассчитывает на рост числа акваферм

В Ленинградской области на аукцион выставили десять рыбоводных участков — шесть под пастбищную аквакультуру и четыре под индустриальную. Заявки принимаются до 28 апреля.

Торги проводит Северо-Западное теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно документации, шесть РВУ, предназначенные для пастбищной аквакультуры, расположены на озерах Всеволожского, Лужского, Приозерского, Выборгского и Тосненского районов. Площадь акваторий — от 3,5 до 221 га. Стартовая стоимость лотов составляет от 1,7 тыс. до 537,6 тыс. рублей.

Оставшиеся четыре участка предлагают под индустриальную аквакультуру. РВУ площадью от 11,5 до 382 га находятся на озерах Бокситогорского и Тихвинского районов, на реке Свирь, а также в Финском заливе Балтийского моря. Начальные цены варьируются от 36,8 тыс. до почти 1,3 млн рублей.

Аукцион планируется провести 11 мая в Санкт-Петербурге. С победителями заключат договоры на 8 или 10 лет.

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