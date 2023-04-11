ДВЖД наращивает контейнерные перевозки рыбы

В январе-марте по Дальневосточной железной дороге перевезли 8,2 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU) с рыбопродукцией. Это на 10,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В общей сложности количество груженых контейнеров с разнообразными товарами, отправленных во всех видах сообщения, увеличилось на 21,8% и составило 303 тыс. ДФЭ, сообщили Fishnews в пресс-службе ДВЖД. По ее информации, перевезено более 3,6 млн тонн грузов, прибавка составила 23,8%.

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