Промышленную ипотеку расширили на модернизацию и реконструкцию

Получить кредит на льготных условиях теперь можно будет не только на покупку недвижимости для промышленного производства, но и на ее строительство, модернизацию и реконструкцию.

В Правила предоставления банкам субсидий на промышленную ипотеку, утвержденные постановлением правительства от 6 сентября 2022 г. № 1570, внесли изменения.

«Теперь получить льготный кредит можно будет не только на покупку недвижимости для промышленного производства, но и на строительство, модернизацию и реконструкцию таких объектов. При этом для строящихся, модернизируемых и реконструируемых объектов установлен норматив стоимости 1 кв. м — не более 90 тыс. рублей. Для приобретаемой недвижимости — не более 75 тыс. рублей в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге и не более 50 тыс. рублей — в других регионах», — рассказали в пресс-службе правительства.

Промышленная ипотека предусмотрена для видов экономической деятельности, относящихся к разделу «C» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, сообщает корреспондент Fishnews. Это обрабатывающие производства.

Как и прежде, кредиты в рамках программы выдаются на срок до семи лет по льготной ставке 5% годовых. Разницу между льготной и рыночной ставками банкам компенсирует государство. Максимальная сумма кредита — 500 млн рублей.

Общий объем федерального финансирования программы в 2023 г., по информации пресс-службы правительства, превысит 1,3 млрд рублей. Это позволит обеспечить льготный кредитный портфель не менее 45 млрд рублей.

В пресс-службе Минпромторга уточнили, что у заемщиков есть возможность получить льготные кредиты на несколько указанных целей в пределах лимита — 500 млн рублей. Также промышленная ипотека распространяется на приобретение объектов незавершенного строительства.

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