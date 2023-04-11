Крабовое браконьерство в Заполярье влетело в копеечку

В Мурманской области трех жителей Кольского района осудили за незаконный вылов камчатского краба. Помимо штрафов по 100 тыс. рублей, они обязаны возместить причиненный ущерб в размере 4,75 млн рублей.

Фигурантов признали виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов с применением самоходного транспортного плавсредства группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба).

Как рассказали Fishnews в пресс-службе региональной прокуратуры, в апреле 2022 г. злоумышленники выловили 331 краба в Мотовском заливе Баренцева моря в районе полуострова Рыбачий. Расследованием уголовного дела занимался отдел дознания и административной практики погрануправления ФСБ России по западному арктическому району.

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