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Исполнительница научного проекта, магистрантка Института Мирового океана ДВФУ, Ангелина МЕДВЕДЕВА. Фото пресс-службы университета

Некоторым морским бактериям пришлась по вкусу нефть на холоде

Ученые Дальневосточного федерального университета обнаружили в Японском море уникальных бактерий, способных поглощать нефтепродукты при низких температурах.

Нетипичные «вкусовые предпочтения» выявлены у 12 видов бактерий, например Idiomarina maritima, Gracilibacillus massiliensis, Lechevaleria flava, Jeotgalibacillus marinus, сообщили Fishnews в пресс-службе ДВФУ.

Ученые провели исследование, в ходе которого обнаружили высокую способность таких бактерий к деструкции различных соединений нефти в условиях низких температур. Сейчас геном полученной коллекции микроорганизмов анализируют путем расшифровки.

«Наше исследование оценивает метаболический потенциал бактерий Японского моря. Мы выявляем гены, ответственные за деградацию различных углеводородов и проверяем, какие нефтепродукты бактерии способны использовать в качестве питания. На данном этапе исследования мы не ставим целью редактирование генома, наша задача — выявить самых активных естественных нефтедеструкторов и в дальнейшем разработать биопрепарат для очистки вод Японского моря от нефтезагрязнений», — рассказала исполнительница научного проекта, магистрантка Института Мирового океана ДВФУ Ангелина Медведева.

По словам ученой, расшифровка генома выделенных бактерий позволит точнее понимать механизмы работы генов и ферментов, участвующих в разложении нефти. На основе полученных результатов могут быть разработаны эффективные технологии мониторинга нефтяного загрязнения морских вод, а в дальнейшем — и технологии их очистки.

Исследования генома бактерий были поддержаны грантом Российского научного фонда. Проект реализуется в лаборатории морской микробиологии Института Мирового океана.

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