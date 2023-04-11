Рыбинспектора с Кубани подозревают в систематическом взяточничестве

В Краснодарском крае сотруднику рыбоохраны инкриминируют неоднократное получение взяток, а также покушение на их получение. В отношении инспектора и еще одного фигуранта возбуждены уголовные дела.

Под подозрение попали госинспектор Тбилисского и Усть-Лабинского районов Азово-Кубанского отдела Азово-Черноморского теруправления Росрыболовсва и местный житель, рассказали Fishnews в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Отмечено, что госинспектор занимал свою должность с 2019 г. В декабре 2022 г. к нему обратился мужчина по вопросу спила деревьев и другой растительности в водоохранной зоне. По версии следствия, инспектор привлек своего знакомого в качестве посредника и предложил передать через него 100 тыс. рублей за покровительство и непривлечение к ответственности за спил растительности на протяжении всего 2023 г.

Обратившийся к инспектору мужчина сообщил о незаконных требованиях в правоохранительные органы. В рамках оперативно-разыскных мероприятий он передал посреднику 100 тыс. рублей, после чего тот был задержан.

Также, по данным следствия, в январе 2020 г. инспектор получил 20 тыс. рублей от местного жителя за увод от административной ответственности за незаконное рыболовство. Кроме того, считает следствие, фигурант с мая по декабрь 2022 г. неоднократно получил переводы на счет от другого местного жителя, также занимавшегося браконьерством. Суммарно переведено более 41 тыс. рублей — «за общее покровительство и непривлечение к административной ответственности», отметили в пресс-службе.

Подозреваемый допрошен по всем эпизодам преступной деятельности, ведется следствие.

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