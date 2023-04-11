Утилизационный грант привязали к требованиям по локализации

Правительство внесло изменения в правила предоставления судового утилизационного гранта. Согласно поправкам, новое судно должно отвечать критериям продукции, произведенной на территории РФ.

Постановление правительства с корректировкой правил опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации, сообщает корреспондент Fishnews.

Как следует из текста документа, правила дополнены требованием по соответствию нового судна критериям отнесения к продукции, произведенной на территории РФ (согласно постановлению правительства от 17 июля 2015 г. № 719).

Напомним, механизм предоставления судового утилизационного гранта был введен в 2017 г., чтобы поддержать обновление флота.

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