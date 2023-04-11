Приволжье предоставит для промысла больше рыбных запасов

На аукцион выставили доли квот для промышленного рыболовства в Кировской области, в том числе лимиты стерляди. Заявки принимаются до 2 июня.

Торги организует Волго-Камское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно документации, всего разыграют 10 лотов.

Это лимиты добычи леща, судака, щуки, сома и стерляди на реках региона. Стартовая стоимость лотов — от 125 рублей до 5,5 тыс. рублей.

Аукцион планируется провести 15 июня в Самаре. С победителями заключат договоры о закреплении долей квот на срок до конца 2033 г.

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