МРГ сделала акцент на защите бизнеса от избыточного контроля

Военная прокуратура ВВО приняла участие в межведомственном совещании по декриминализации рыбной отрасли. Особый акцент был сделан на исключении избыточного административного давления на предпринимателей.

Заседание межведомственной рабочей группы по декриминализации рыбной отрасли и пресечению незаконного оборота водных биоресурсов провел заместитель прокурора Хабаровского края Олег Алексеев.

Во встрече также участвовали руководство и работники прокуратуры Хабаровского края, военной прокуратуры Восточного военного округа, Дальневосточной транспортной прокуратуры, Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры, Федерального агентства по рыболовству, СК РФ, МВД, органов исполнительной власти.

МРГ обсудила результаты работы за январь-март. На совещании отметили необходимость активизации рыбоохранных мероприятий. Особый акцент был сделан на исключении излишнего административного давления на участников предпринимательской деятельности, рассказали Fishnews в пресс-службе прокуратуры.

«По результатам совещания предложены меры по пресечению незаконного оборота водных биологических ресурсов, возмещению ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам в результате неправомерной деятельности недобросовестных пользователей, а также выработаны решения, направленные на повышение эффективности прокурорского надзора и уровня взаимодействия правоохранительных и контролирующих органов», — перечислили в пресс-службе. Говорилось о необходимости сокращения числа внеплановых проверок.

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